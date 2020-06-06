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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:06
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Malatya'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Malatya'da saat 21.06'da merkez üssü Pötürge ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt'ten de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı. 

ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi. Saat 21.06'da Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedilirken, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşların evlerinden çıktığı görüldü. 

ŞANLIURFA'DA DA DEPREM CANLI YAYINA YANSIDI

Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem anı, yerel bir kanalda canlı yayına yansıdı. Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın canlı yayın konuğu olduğu programda deprem anı saniye saniye yayına yansıdı. Hem konuk hem sunucu deprem anındaki şaşkınlığını gizleyemedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
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