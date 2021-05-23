Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı

Olay, sabaha karşı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Vahap Ş. iddiaya göre, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin önüne geldi. Vahap Ş., yanındaki sopayla iş merkezi girişinde bulunan camlardaki İYİ Parti görsellerine vurmaya başladı. Binanın girişindeki camları kıran, Vahap Ş., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Gürültüyü duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı düzenlediğini tespit ettiği Vahap Ş.'yi sopayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İş merkezi girişindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Vahap Ş., yanında getirdiği sopayla camları kırdığı görülüyor. Mahallede yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde ise Vahap Ş.'nin, "Bu mahallede terörist olamaz. Bu mahalleyi terk edin" diye bağırarak camları kırdığı görüldü. Gözaltına alınan Vahap Ş.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.