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Malatya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:17
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Malatya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman yönünden Malatya istikametine ilerleyen Ekber Ağzıküçük yönetimindeki 44 PR 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Osman Sığırcı'nın kullandığı 33 ACP 340 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, aynı aileden Nihat (49), Ekber (47), Sadiye (47), Perihan Ağzıküçük (44) ve Osman Sığırcı ile Aysel Sığırcı yaralandı. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hastanede tedaviye alınan Ekber ve Sadiye Ağzıküçük kardeşler doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bir süreliğine kapanan trafik araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanşehirTrafik KazasıKaza
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