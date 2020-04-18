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Mahalle muhtarı, 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı

VAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahalle Muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu(41), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından evlerinden çıkamayan 2 bin aileye, kendisine ait fırında pişirilen 5 bin ekmeği ücretsiz dağıttı. 

18 Nisan 2020 Cumartesi 18:07
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Mahalle muhtarı, 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı

Erciş ilçesinin Latifiye Mahalle Muhtarı Veli Doğu, sokağa çıkmayan ihtiyaç sahiplerini belirledi. Bunun üzerinde sahibi olduğu ekmek fırınında tespit ettiği ihtiyaç sahibi 2 bin aile için 5 bin ekmek üretti. Muhtar Doğu, ekmekleri kendi aracıyla ailelere götürerek teslim etti. 

Doğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte evlerinden dışarı çıkamayan 2 bin aileye ücretsiz ekmek dağıttığını söyledi. 

Doğu, "Bana ait fırında pişirilen 5 bin ekmek, 10 çalışan tarafından poşetlendikten sonra ailelere dağıtıldı. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek amaçlı böyle bir şey yaptım. Ayrıca 16 Ekim 2016'da evimizin önünde PKK'lı teröristlerce öldürülen Erciş Belediye Meclis Üyesi ve mahallemizin eski muhtarı olan rahmetli babamın hayrı için ekmek dağıttım. Allah hayrımızı kabul etsin" dedi.

Mahalle sakinleri, böyle zor bir günde duyarlılık gösteren muhtar Doğu'ya teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuhtarVanErcişEkmek
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