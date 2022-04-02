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Maden ocağında metrelerce yeraltında ilk sahur

ZONGULDAK’ta maden işçileri yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle ilk sahurlarını yaparak oruca niyetlendi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:11
Maden ocağında metrelerce yeraltında ilk sahur

Kentin temel geçim kaynaklarından biri olan ve karaelmas olarak bilinen taşkömürünün üretimi maden ocaklarında 3 vardiya halinde 24 saat devam ediyor. Kilimli ilçesine bağlı Gelik mahallesindeki özel bir maden şirketine ait ocakta 24.00-08.00 vardiyasında çalışan madenciler ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı. Tahtaların üzerine kurdukları sofrada evlerinden getirdikleri yiyeceklerle hazırlık yapan maden işçileri, sahur saati geldiğinde hep birlikte mesailerine ara vererek yemek yedi. Sahurun ardından madenciler işlerine geri döndü.

'EKMEĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ'

Evli ve iki çocuk babası 11 yıllık maden işçisi Ferhat Başar ailelerinden uzak olmanın zor olduğunu söyledi. Yerin metrelerce altında sahur yapmanın da ayrı bir duygu olduğunu ifade eden Başar, "Zor tabii ama onlar için çalışıyoruz. Ekmeğimiz için buradayız. İşimiz zor, Allah herkese kolaylık versin.” dedi.

Ailelerine tekrar dönebilmek için iş güvenliğine önem verdiklerini belirten Başar, "Ne bize ne arkadaşımıza zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta yer altı. Ne olacağı belli değil. Onun için birbirimize yardımcı oluyoruz burada. Madene girerken ailemizle vedalaşırken uğurlanıyoruz kapıda. Onlara sağ salim dönebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.

'İLK SAHURU AİLEMİZDEN UZAKTA YAPIYORUZ'

Madende 3 yıldır çalışan Ersin Akyol ise mesai arkadaşlarıyla bir aile gibi olduklarını belirterek, "İlk sahur, ailemizden uzaktayız. Yapacak bir şey yok. Biz burada onlar için varız. Onlar için çalışıyoruz. Bir de devletimizin ekonomisine hizmet etmek için katkıda bulunmak için geliyoruz. Günün 12 saatini beraber geçiyoruz. Hem burada hem dışarıda zaman geçiriyoruz. Öyle bir aile ortamı oluştu ki birbirimizin açıklarını bile kapatabiliyoruz. Kim ne getirdiyse bir parça onun ekmeğinden alıyoruz, o benim ekmeğimden alıyor. Sahurumuzu, iftarımızı bu şekilde yapıyoruz." dedi. 

DHA

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