Olay, saat 18:00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan 4 işçiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralı 4 işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Amasya Valisi Osman Varol, maden ocağında göçük meydana geldiğini belirterek işçilerin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Amasya’nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yerin 150 metre altında meydana gelen göçükte, toprak altından çıkartılan 4 işçinin kimlikleri belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin Olcay Yüce, Orhan Kutluca, Bülent Şehri ve Adem İbik olduğu açıklandı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ O ANLARI ANLATTI



Amasya Valiliği tarafından kurumun resmi internet sitesinden, Yeni Çeltek Gürmin Enerji Linyit İşletmesi’nde meydana gelen göçükle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 işçiden sadece 1'inin ayağında kırık olduğu, diğer işçilerin ise sağlık sorunları bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Olay yerinde yapılan incelemede göçüğün ‘435 Panosu Klasik Ayak Üretim’ diye tabir edilen yerde olduğu anlaşılmıştır. Ekiplerin çalışmaları neticesinde adı geçen dört kişi göçük altından çıkarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Alınan bilgiler neticesinde Bülent Şehri isimli işçinin ayağında kırık olduğu, Adem İbik isimli şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, Orhan Kutluca isimli işçinin ayakta olduğu ve herhangi bir yarasının olmadığı ancak tedbir amaçlı hastaneye gönderildiği, Olcay Gücek isimli işçinin hayati tehlikesinin olmadığı tespit edilmiştir."



Amasya Valisi Osman Varol, olayın ardından işçileri tedavi gördükleri Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Vali Varol, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’den işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Varol ziyaret sonunda yaptığı açıklamada olayın sebebi ile ilgili incelemenin başlatıldığını söyledi.



DEHŞET ANINI ANLATTI



Linyit işletmesinde meydana gelen göçükten hafif sıyrıklarla kurtulan işçilerden Adem İbik, dehşet anlarını anlattı. Göçük oluşurken fark ettiğini ve koşarak toprak yığını altında kalmaktan kurtulduğunu belirten İbik, "4/12 vardiyasına girmiştik. Direkleri kurmaya çalışırken yukarıdan taşlar gelmeye başladı. Ardından arkadaşımız Olcay göçüğün içinde kaldı. Ben kendimi dışarı attım. Diğer arkadaşlarımız da can havliyle kendilerini dışarı attı. Vardiyada yaklaşık 35 kişi çalışıyorduk. Göçük, madenin bir kısmında meydana geldi" dedi. İbik, ayrıca göçüğün eksik malzemeden kaynaklandığını öne sürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.