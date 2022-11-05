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Maden işçisi Taner Şen, Amasra’da toprağa verildi

BARTIN’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitiren Taner Şen (30), toprağa verildi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:53
Maden işçisi Taner Şen, Amasra’da toprağa verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen faciada yaralanan Taner Şen, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şen, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şen’in cenazesi, İstanbul’dan getirilerek Bartın Devlet Hastanesi morguna konuldu. Madencinin cenazesi, bugün Amasra'ya bağlı Gömü köyündeki baba ocağına getirildi, dualar okunup, helallik alındı. Taner Şen’in kardeşleri Gül Fidan Kayhan ve Soner Şen, el ele tutuşarak uzun süre gözyaşı döktü. Soner Şen, ağlayan ablası Gül Fidan Kayhan'ı teskin etmeye çalıştı. Köy meydanında ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Taner Şen, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasraBartınMadenMadenciKazaFaciaTaner ŞenVefatCenaze
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