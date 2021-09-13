Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446.14
ALTIN
486.31
DOLAR
8.4589
STERLİN
11.7051
EURO
9.9676
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

ERZURUM'da liseli gençler, ormanda saatlerce kitap okuyarak orman yangınlarına dikkat çekti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 10:06
9 Okunma
Liseli gençler, ormanda kitap okuyarak yangınlara dikkat çekti

Aziziye ilçesindeki özel bir okulun 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle doğada kahvaltı yapıp yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Yürüyüşü Atatürk Üniversitesi'ne ait ormanda sonlandıran 5'i öğretmen ve 45 lise öğrencisi yanlarında getirdikleri kitapları, ağaçlara yaslanarak saatlerce okudu. Öğrenciler, yaklaşık 3 saatlik okumanın ardından yeniden okulu yolunu tuttu. Orman yangınlarına dikkat çekmek için okul yönetimi tarafından düzenlenen 'Doğada Kitap Okuyoruz' etkinliğine katıldığını söyleyen 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Sude Avcı, "Doğa insanı iyileştirir. Bu iyileşme her anlamda gerçekleşir, evimizde, okulumuzda her yerde. Biz de bu iyileşmenin en iyi olduğu yerde, doğada buluştuk ve tüm iç dünyamızı kitapla pekiştirdik. Kitapla ve ormanla temizleyip, kitabın ve doğanın iyileştirici kokusunu bizzat yaşamak istedik" diye konuştu.

Doğa yürüyüşünün asıl amacının içerimizde derin bir yara bırakan orman yangınlarının farkındalığını artırıp, kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirten Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı ise şunları söyledi:

"Doğayı çok önemsiyoruz çünkü rahat ve huzurlu yaşamamızın koşulu doğadan geçiyor. Doğa ne kadar temiz ve düzenli olursa, bizim yaşam refahımızda o kadar güzel olur. Geçen yılda gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde doğaya gelerek kuş evleri kurmuştuk. Bu sene için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde son zamanlarda içimizde derin bir yara bırakan orman yangınlarına bir farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizin kendilerini iyi hissetmeleri için doğanın ve kitabın eşsiz birlikteliğini öğrencilerimize yaşatmak için bir araya geldik. Havanın güzelliği ve kitapların o tarifsiz kokusu ile ağaçların etrafında toplanan öğrenciler, kendilerini oldukça iyi hissedip rahat bir nefes aldı. Öğrencilerimizin de isteği üzerine doğamıza sahip çıkmak adına bu programları sık sık tekrarlayacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumLiseöğrenciGençOrmanYangınKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırın sıfır noktasında kuraklığa rağmen tonlarca elma yetiştirdi
Sınırın sıfır noktasında kuraklığa rağmen tonlarca elma yetiştirdi
Hoynat Adası çevresi çöpten arındırıldı
Hoynat Adası çevresi çöpten arındırıldı
Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı
Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı
Okul klimalarına ücretsiz bakım yapıyor
Okul klimalarına ücretsiz bakım yapıyor
Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı
Van'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 16 gözaltı
Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Karşı şeride geçip, midibüse çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör
Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör
İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı 
İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı 
Pençe-Şimşek bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
Pençe-Şimşek bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma