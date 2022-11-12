Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta

KARADENİZ'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, 2 kilogramlık bidonlarda 350 TL'den satışa çıkarıldı. 

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:39
Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri, ince uçlu telle temizleniyor. Balık, temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar, 350 TL'ye satılıyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Arif Malkoç, lakerdaların av sezonu dışında balık özlemi çekenler için kurtarıcı olduğunu belirterek, "En güzel balık taze balıktır. Lakerda taze yapılır. Artık dünyanın her tarafında bu soğuk sistem olduğu için insanlar lakerdayı alıp dolaba koyuyor" dedi.

Sinop’ta 25 yıllık balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu ise lakerda yapının püf noktalarını anlattı. Lakerdaların iri balıktan yapıldığını kaydeden Gündoğdu, "Öncelikle balığın çok sağlam olması gerekir. Gırgır palamudu olmasına dikkat edilir. Lakerda sağlam balıktan olur. İri palamuttan olur. 1 kilogram ve üzerinde olmasına dikkat edilir. Biraz daha yağlı olur güzel olur. Daha sonra o palamutların kafasını kuyruğunu attıktan sonra ben 3 eşit parçaya bölüyorum. Arzu edenler 4 eşit parçaya da bölebilir. Daha sonra kanını ve iliğini mutlaka ve mutlaka çok dikkatli alsınlar. Daha sonra suya yatırıyoruz. En az 3 gün. Sabah, öğle ve akşam soğuk bir ortamda saklıyoruz ve suyunu değiştiriyoruz. Daha sonra tuza yatırıyoruz. Arzu edenler ince tuz, arzu edenler kalın tuza da yatırabilirler. Kalın tuza yatıranlar biraz daha fazla uzun mesafeyle bekletebilirler. 3-4 gün bekletebilirler. İnce tuza yatıranlar 2 günde çıkartsınlar. Daha sonra yıkayıp arzu ederler kavanoza, arzu ederlerse poşetlere sarıp dondurucuya atabilirler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizTorikPalamutLakerdaDenizBalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü, 113 yaşında yaşamını yitirdi
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü, 113 yaşında yaşamını yitirdi
Diyarbakır’da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı
Diyarbakır’da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı
Kuraklıktan etkilenen Tuz Gölü'nde kirlilik de başladı  
Kuraklıktan etkilenen Tuz Gölü'nde kirlilik de başladı  
Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı
Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı
Organik tarım havzası girişindeki kapatılan çöplük, sosyal alana dönüştürülüyor
Organik tarım havzası girişindeki kapatılan çöplük, sosyal alana dönüştürülüyor
Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği
Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'
Başkan Özlü: Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yeni
Başkan Özlü: Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yeni

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول