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Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:42
Kütahya'da orman yangını

Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarındaki ormanda, akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor. 

KÜRECİ KÖYÜNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında saat 18.00 sıralarında ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi. 

2 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün akşam saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınına 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su taşıma aracı 15 itfaiye, 6 dozer ve 650 personel ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine gelen Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'dan bilgi aldı.

'YANGIN 200 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU'

Vali Çelik, yangın ihbarının ardından 12 dakikada müdahale edilmeye başlandığını ve şu anda 200 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Akşam saat 18.08 gibi henüz tam nedeni belli olmayan bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Ekiplerimiz ilk ihbar geldiğinden 12 dakika sonra yangına müdahale etmeye başladılar. Daha sonra hem AFAD hem de Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 5 uçak ve 38 arazöz bölgeye sevk edildi. Şu anda yangınla mücadele eden personel saymız 650'ye ulaştı. Helikopterlerle birlikte yangının genişleme alanına bir müdahale ile Küreci köyüne yaklaşması engellendi. Rüzgar orman yangınlarındaki en önemli konularından birisi. Rüzgarın da hafif yön değiştirmesinden Küreci köyünden uzak bölgede etkili oldu. Yangın 200 hektarlık alanda etkisini gösteriyor. Köyden uzak olan bölümde tam kontrol altına alınmış değil. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su taşıma aracı 15 itfaiye, 6 dozer yangına müdahale ediyor. Temennimiz sabah olmadan yagını tamamen kontrol altna almak."

'SABAH 28 HELİKOPTER VE 5 UÇAK MÜDAHALEYE KATILACAK'

Kütahya Valisi Ali Çelik, sabah erken saatlerde havadan müdahaleye geniş katılımlı destek sağlanacağını ifade ederek, "Her ihtimale karşı Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yarın sabah buraya 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla rüzgarın şiddetleneceği beklentisi var. Ona karşı güçlü bir müdahale ile yangını bu 200 hektarlık alanda tutarak büyümesini engellemek istiyoruz." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaEmetOrmanYangınİtfaiyeUçakHelikopterSöndürmeMüdahale
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