Kuşadası Körfezi'nde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinin birçok ilinden hissedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

'2 SENE ÖNCESİNİ HATIRLADIM'

Merkez üssü Kuşadası açıkları olan ve birçok ilden hissedilen deprem, paniğe sebep oldu. İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan ve gece mesaide olan Mehmet Özişçi, deprem nedeniyle oldukça korktuğunu belirterek, "Kısa ama şiddetli bir sarsıntıydı. Tek tesellimiz kısa sürmesi oldu, hemen kendimizi dışarı attık, 2 sene önceki depremi hatırladım" dedi.