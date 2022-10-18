Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 13.27'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 6.33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölge, 2 dakika sonra, saat 13.29’da ikinci kez sallandı. Bu depremin büyüklüğü 4, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Aydın’ın yanı sıra İzmir’de de hissedilen depremler, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüklerini sırsıyla 4.2 ve 4.1 olarak açıkladı.

PANİK ANI KAMERADA



Ege Denizi'nde 2 dakika arayla merkez üsleri Kuşadası Körfezi olan 4.1 ve 4 büyüklüğünde meydana gelen 2 depremin ardından Kuşadası ilçesindeki okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan deprem, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde deprem sırasında halkın yaşadığı panik anı yer aldı.



'DEPREM FIRTINASI ŞEKLİNDE SÜRMEKTEDİR'



Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedilen depremi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu sabah erken saatlerden itibaren olan deprem aktivitesi deprem fırtınası şeklinde sürmektedir. Kuşadası Körfezi doğu kıyılarına yakın yerde oluşan bu depremler, Gümüldür Fayı ve Efes Fayı'nın kesişim noktalarına yakın yerde gerçekleşmektedir. Bu depremler, 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği faylarda gelişmektedir. Gerek Gümüldür gerekse Efes Fayı uzun dönemden beri yıkıcı deprem üretmemektedir. Bu fayların gelecekteki deprem üretme potansiyelleriyle ilgili bilgi alabilmek için geçmiş dönemlerde üretmiş oldukları depremleri bulmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda birkaç ay içinde bu fayları inceleme fırsatı bulacağız. 30 Ekim depreminden sonra son 2 yılda elde edilen tüm bulgu ve bilgiler kamuoyu ile 31 Ekim'de Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek bir İzmir Deprem Çalıstayı'yla kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.



'FIRTINANIN SÜRMESİ BEKLENMEKTEDİR'



Jeofizik uzmanı, deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "4,2 büyüklüğündeki deprem 2020 Sisam Pamucak'ta uzantısı olan Keçi Kalesi düşümlü kırığı üzerinde oluşmuştur. Bu kırık geçmişte 7,2'ye dek depremler üretmiştir. Deprem fırtınası 15 kilometre boyunca gerginlik boşaltmaktadır. Fırtınanın sürmesi beklenmektedir. Ne var ki arkasından daha büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek güçtür. Olursa, en olası yer Ortaklar Germencik olarak beklenmektedir" ifadelerini kullandı.