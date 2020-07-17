Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun...
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
Aziz Yıldırım: Bu dava şike davası değildir
Aziz Yıldırım: Bu dava şike...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kurbanlık pazarlığında tokalaşma kiti kırıldı

Antalya'da kurban pazarlarında tokalaşma kitiyle yapılan pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Kıran kırana geçen pazarlıkların birinde tokalaşma kiti alıcı ve satıcının defalarca sallamasına daha fazla dayanamayarak kırıldı.

17 Temmuz 2020 Cuma 09:16
0 Okunma
Kurbanlık pazarlığında tokalaşma kiti kırıldı

ANTALYA - Kurban Bayramı yaklaşırken büyük ve küçükbaş hayvanların satışa çıkarıldığı kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Bu yıl kurban pazarlarında koronavirüs (Covid-19) önlemleri ön plana çıkıyor. Turizm kenti Antalya'nın Kepez ilçesinde 45 dönümlük arazi üzerine kurulan kurban pazarı tamamen doldu. Geçen yıl 71 çadırın kurulduğu, 1700 civarı büyükbaş kurbanlığın getirildiği pazarda bu yıl 82 çadır kuruldu, 2240 büyükbaş kurbanlık yer aldı. Erzurum, Kars, Van, Yozgat, Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen kurbanlıklar, burada alıcılarını bekliyor. Bu yıl üst seviyede alınan koronavirüs önlemleri kapsamında pazar yerine giriş ve çıkışlar farklı yerlerden yapılıyor. Pazara kurulan çadırlar arasına ise en az 5 metrelik fiziki mesafe bırakıldı.

PAZARLIK İÇİN YENİ YÖNTEM

Pazarda sinekle mücadele kapsamında sık sık ilaçlama yapılırken, kurbanlık satışı yapan besiciler için 24 saat sıcak su, banyo, tuvalet ve market hizmeti de sunuldu. Ayrıca kurban pazarlarında vazgeçilmez bir alışkanlık olan el sıkışmanın hijyen koşulları nedeniyle önüne geçmek adına Kepez Belediyesi'nce 'tokalaşma kiti' hazırlandı. Ahşaptan üretilen ve her iki ucunda birer el figürü bulunan kitten toplamda 300 adet belediyenin kendi tesislerinde üretilerek kurban pazarında dağıtıldı. Tokalaşma kitiyle yapılan pazarlıklar ise renkli görüntülere sahne oldu. Kıran kırana geçen pazarlıklardan birinde tokalaşma kiti alıcı ve satıcının defalarca sallamasına daha fazla dayanamayarak kırıldı.

25 bin liralık 750 kilogramlık danayı 20 bin 500 liraya satın alan Servet Kızıltepe, pazarlığın kıran kırana geçtiğini ve sonunda kurbanlık danayı kendi bütçesine göre bir fiyata pazarlık yaparak satın aldığını söyledi. Tokalaşma kitiyle yapılan pazarlığın çok ilginç olduğunu söyleyen Kızıltepe, “Önceden bilekler kırılırdı, şimdi artık tokalaşma kitine geçtik. Ancak tokalaşma kiti de daha fazla dayanamadı, elimizde kaldı" dedi.

Van'dan geldiğini belirten Metin Keleş, 15 yıldır Antalya'daki her Kurban Bayramı'ndan memnun ayrıldığını söyledi. Pazarlıkların artık fiziki mesafe kuralına göre yapıldığını ve bu durumun sağlık için önemli olduğunu kaydeden Korkmaz, “Tahtadan yapılan tokalaşma kiti bize daha fazla dayanamadı. Bize biraz zayıf geldi. Demirden yapılmalıydı" diye konuştu.

Kurbanlık bir dana için pazarlık yapan Süleyman Korkmaz ise fiziki mesafe ve maskenin kurban pazarlarında daha da önemli olduğunu ve insanların bu kurala uyması gerektiğini söyledi. Korkmaz, tokalaşma kitini ise sembolik bulduğunu kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurbanlık PazarlığıTokalaşma Kiti Kırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de taksilerde maske denetimi
Edirne'de taksilerde maske denetimi
Deprem sırasında paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı
Deprem sırasında paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı
Deprem uzmanlarından İzmir'i etkileyen fayda inceleme
Deprem uzmanlarından İzmir'i etkileyen fayda inceleme
Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı
Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı
Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi
Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi
'2050 yılında denizlerde balıklardan çok mikroplastik olacak'
'2050 yılında denizlerde balıklardan çok mikroplastik olacak'
İkinci el araçta 'opsiyon oyunu' uyarısı
İkinci el araçta 'opsiyon oyunu' uyarısı
Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak
Beyşehir Gölü, su altı dalış turizmine açılacak
Sosyal medya paylaşımları başlarını yaktı!
Sosyal medya paylaşımları başlarını yaktı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı