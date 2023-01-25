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Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Yazır Barajı'nın su seviyesi düştü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarımda su ihtiyacını karşılamak için kullanılan Yazır Barajı'nın su seviyesi, yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle düştü.

25 Ocak 2023 Çarşamba 11:45
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Yazır Barajı'nın su seviyesi düştü

Kuraklık dolayısıyla barajdaki bazı yerlerde toprakta çatlaklar oluştu.
Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, gazetecilere, ülke genelinde yağışlarda azalma, sıcaklıklarda ise artış olduğunu söyledi.
Ocak ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz kar yağmadığını vurgulayan Saygı, "2022'yi kurak bir yıl olarak yaşadık. 2023’e girdikten sonra da beklenen yağışlar olmadı. Buğdaylarda şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Belirli bir yağış aldık ama derelerde su yok. Barajlar bildiğiniz gibi yarıdan aşağıya düştü. Çiftçinin beklentisi en azından bir kar yağması." dedi.
Saygı, kentteki diğer baraj ve bazı göletlerin su seviyelerinde de düşüş yaşandığını ifade etti.
Nisan ve mayıs aylarında yağışın daha fazla önem kazanacağına işaret eden Saygı, "Gerçekten görülmemiş bir yıl yaşıyoruz. 50 yıldan beri böyle bir kuraklık yaşamadık. Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya'da da yağışlar beklendiği kadar olmadı. Hava raporları önümüzdeki günlerde yağışlı gösteriyor. Olursa çiftçimiz rahatlayacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağSüleymanpaşaBarajSuGolKuraklık
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