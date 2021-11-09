Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,615.64
ALTIN
571.14
DOLAR
9.73
STERLİN
13.18
EURO
11.28
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
105 Sözleşmeli Personel Alınacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 20 Öğretim...
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kuraklığa karşı kendi barajlarını yaptılar

09 Kasım 2021 Salı 13:10
24 Okunma
Kuraklığa karşı kendi barajlarını yaptılar

DENİZLİ - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ürünlerinde yüzde 50 rekolte kaybı yaşayan kırsal Güzelpınar Mahallesi halkı, kaynakların da kurumasıyla imece usulü baraj yaptı. Su tutmaya başlayan barajdan başta mahalle halkı olmak üzere çevredeki çiftçilerin tarlalarını kuraklık dönemlerinde sulayabileceğini söyleyen muhtar Ergin Gürsoy, "Bize yaklaşık 100 bin liraya mal oldu. Mahalle halkımızla imece usulü yaptık. Barajdan orman yangınlarında helikopter su bile alabilecek" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle  ürün kaybı yaşayan  kırsal Güzelpınar Mahallesi halkı, eline kazma kürek alarak, geçen yıl mahalleye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Kirse Deresi yatağının içine 100 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde gölet yaptı. Setle kapatılan gölet su tutmaya başladı. Ancak göletin sulamada yetmeyeceğini düşünen mahalle halkı, baraj yapmaya karar verdi. Önce iş makineleriyle dere yatağında 250 metre uzunluğunda, 12 metre derinliğinde ve 30 metre genişliğinde kazı yaptıran mahalle halkı, önüne de arazideki dev kayaları kullanarak set yaptı. Su tutmaya başlayan barajdan başta Güzelpınar Mahalle halkı olmak üzere çevredeki çiftçiler, tarlalarını kuraklık dönemlerinde tankerlerle su alıp, sulayabilecek.

KURAKLIĞA İMECE USULÜ ÇÖZÜM

Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergin Gürsoy, kuraklığa karşı kendi imkanlarıyla baraj yaptıklarını belirterek, "Havaların kurak geçmesi ve ürünlerde yaşanan rekolte düşüklüğü nedeniyle önümüzdeki yılları garanti altına almak istedik. Deredeki küçük kaynağı mahalle halkı olarak kadın erkek demeden kazma ve küreklerle genişlettik. Önüne de ilk barajımızı yapıp, su tutmaya başladık. Buradan akan suyu da ikinci bir baraj yaparak tutmaya başladık. Bize yaklaşık 100 bin liraya mal oldu. Bu para mahalle halkının cebinden çıktı. Destek verenler de oldu. Mahalle halkımızla imece usulü yaptık. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Herkes buradan ücretsiz faydalanacak. Hatta orman yangınlarında helikopter buradan su bile alabilecek. Önümüzde yaşanabilecek kuraklığa karşı önlemimizi de almış olduk. Burada balıkta yetiştireceğiz" dedi.

Mahalle halkından çiftçi Zülfikar Gürsoy da "Bu barajların planını projesini mahalle halkı yaptı. Büyük fedakarlık yaparak bu eseri ortaya çıkardık. Parası köylünün cebinden çıktı. Yardımlar aldık. Bu eseri meydana getirdik. Bundan herkes faydalanacak. Bahçelerini buradan sulayacak. Çok büyük bir emeğimiz var" diye konuştu.

Üretici Mehmet Çavdar ise "Bu barajları mahalle halkı kendi imkanlarıyla kazma küreklerle yaptı. Herkes yardımcı oldu. Burada imece usulünün en büyük örneğini gösterdik. Herkes buradan bahçesini tarlasını sulayabilecek" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuraklıkKendi Barajlarını YaptılarDenizli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Garson, otobüs durağında silahlı saldırıda öldürüldü
Garson, otobüs durağında silahlı saldırıda öldürüldü
Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı
Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı
Şehit yakını ve gazilerden TBMM önünde İYİ Partili Türkkan'a tepki
Şehit yakını ve gazilerden TBMM önünde İYİ Partili Türkkan'a tepki
'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'
'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'
PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
Köy okullarında okuyan 200 öğrenci, sinemayla tanıştı
Köy okullarında okuyan 200 öğrenci, sinemayla tanıştı
Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor
Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor
Hurda deposu yakıldı, sahibi öldü
Hurda deposu yakıldı, sahibi öldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma