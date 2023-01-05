Kumköy'de çardak işgali sürüyor

Aksu'daki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardağa ilişkin ocak ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi.

YIKILMAYINCA YERLEŞTİLER

Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü fakat aylar geçmesine rağmen kalan çardaklara dokunulmadı. Aksu Belediyesi, daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının 29 Nisan'da uygulanacağını, bölgeye asılan pankartla bildirdi. Nisan ayında yıkıma gelecek 5 personelden 3'ünün Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yıkım, yine ertelendi.

Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler, çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazıları çardakları boyarken, bazı bölgelere ise yenilerinin yapıldığı görüldü. Bakanlıkça asılan 'Dikkat. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz' yazılı tabelanın etrafı, çardaklarla doldu. Ayrıca bölgeye Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nce 'Caretta carettaların üreme alanı olan bu alana çardak yapmak kesinlikle yasaktır' yazılı tabela asıldığı görüldü.

Yıkım kararı uygulanmayan ve yerleşime açık olan alana, yakın zamanda ise ahşaptan villaya benzer çardaklar yapıldı. Villa çardakların bir tarafı dereye ve ormana bakarken, diğer tarafının deniz manzaralı olması dikkat çekti. Kış ayları nedeniyle bölgede birkaç çardağın dışında yaşamın olmadığı görüldü. Bahar aylarında yüzlerce kişinin bölgeye dönmesi bekleniyor. (DHA)