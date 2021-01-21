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Küfe mesleğinin son temsilcisi İznikli Hakkı Ateş

21 Ocak 2021 Perşembe 12:28
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Küfe mesleğinin son temsilcisi İznikli Hakkı Ateş

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Yaşayan İznik Hazineleri” belgeselleri kapsamında Küfe Ustası Hakkı Ateş’in hayatı ve zanaatı ele alındı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştiriliyor. Bu kapsamda İznik’e bağlı Sansarak Mahallesi’nde ikamet eden Hakkı Ateş (76) icra ettiği küfe sanatı ile bu alanda bölgenin ve İznik’in tek ustası. 1945 yılında İznik’e bağlı Sansarak Mahallesi’nde dünyaya gelen Hakkı Ateş konuşmasında 14 yaşında başladım bu mesleğe. Tam 62 yıldır küfe yapıyorum. Bizler bu meslekle büyüdük, büyüttük. Üç oğlumu üç kızımı bu meslek ile everdim, baş göz ettim dedi.

GENÇLERE TAVSİYEM BİR SANATINIZ OLSUN

Küfe yapımının inceliklerini paylaşan Hakkı Ateş (76) “Eskiden küfeler ile zeytin toplanır, bu küfelerin içinde sofralık zeytinler yapılırdı. Hayvanlara yemler bu küfeler ile verilir, fırından ekmekler yine bu küfelere çıkarılırdı. Günümüzde ise artık bunlar bitti. Çoğunlukla aksesuar ve dekor olarak kullanılıyor. Ben bu mesleği severek yapıyorum. Sanatın kötüsü olmaz. Gün gelir işsiz kalırsınız, elinizde bir sanatınız olduğu takdirde işsiz kalsanız da üreterek kazanç sağlayabilirsiniz. Gençlere tavsiyem elinizde bir sanatınız olsun” dedi. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” belgesellerinin ilkini 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile gerçekleşirken son olarak 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile gerçekleştirildi.

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Küfe Mesleğinin Son Temsilcisi İznikli Hakkı Ateş
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