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KSK tribünlerinin simge ismine vefa

İZMİR'de, Karşıyaka Spor Kulübü tribünlerinin simge isimlerinden, 'Bir Baba Hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara'nın (68) 2 kardeşiyle birlikte zor şartlar altında yaşadığı evi, hayırseverler tarafından yenilendi.

08 Eylül 2020 Salı 08:34
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KSK tribünlerinin simge ismine vefa

Bostanlı Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (BESİAD) öncülüğünde vefalı harekete imza atıldı. Karşıyaka Spor Kulübü tribününün simge isimlerinden olan ve 'Bir Baba Hindi' lakabıyla tanınan Mustafa Baykara'nın (68), 2 kardeşiyle yaşadığı evin hali içler acıtınca yenilenmesine karar verildi. Evin duvarları boyandı, detaylı temizlik yapılması sağlandı, eksik eşyalar tamamlandı. Sağlık problemleri de olan Baykara'nın tedavisini de bir doktor üstlendi. BESİAD Başkanı Emre İpek, Baykara ve kardeşlerinin yemek ve temizlik ihtiyacının ise hayırseverler tarafından karşılanacağını söyledi. Mustafa Baykara, kendisine bu mutluluğu yaşatan hayırseverlere teşekkür ederek, "Evimizi boyadılar, eşyalarımızı yenilediler. Çok memnunum. Mutluyum. Sağlığımla da ilgilendiler çok daha iyi hissediyorum" dedi.

BESİAD Başkanı Emre İpek dernek yönetimi ile birlikte başladıkları yenileme çalışmalarına hayırseverlerin büyük bir ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Mustafa ağabey için Karşıyaka'nın simgesi diyebiliriz. Bizim çok değer verdiğimiz bir büyüğümüz. Kendisinin Karşıyaka Çarşı'nın girişinde heykeli var. Kendisini de maçlarda her zaman görüyorduk. Dernekten Emine Hanım ile görüştüğümüzde hastalığından bahsetti. Kendisini BESİAD Yönetim Kurulu olarak evinde ziyaret etmek istedik. Geldiğimiz zaman evdeki eksiklileri de gördük. Sağlığın dışında hijyenli bir ortamda yaşamasını sağlamak istedik. Biz destek vermeye başladık. Destek olmak isteyenlerin sayısı giderek arttı. Evin badana yapılması gerekiyordu. Mobilyaları eksikti, yatakların yenilenmesi gerekiyordu. İlk boya ile başladık. Hayırseverlerden boya desteği geldi. Koltuk takımı ihtiyacı karşılandı. Eski mobilyaları evden çıkardık, yenilerini yerleştirdik. 3 kardeşler. 3'ü de bekar. Aynı evde yaşıyorlar. Yatak ve baza getirdik. Evi bitirdikten sonra, Dr. Taha Okan destek oldu. Sağlıkla ilgili ne problemi varsa üstleneceğini söyledi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarşıyaka Spor KulübüMustafa Baykara
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