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Koronavirüsten korunmak için yazlıklara akın ettiler

SAMSUN'da, her yıl okulların tatil edilmesiyle başlayan yazlıkçı sezonu, bu sene koronavirüs nedeniyle erken başladı. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında kendilerini izole etmek isteyenler, yazlıklarına akın etti.

10 Mayıs 2020 Pazar 10:43
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Koronavirüsten korunmak için yazlıklara akın ettiler

SAMSUN (DHA) - Kentte koronavirüsten korunmak isteyenler, özellikle Atakum ilçesinin Altınkum, İncesu, ve Taflan mahallelerindeki yazlıklarında kendilerini izole ediyor. Sokağa çıkma yasaklarında yazlık evlerin bahçesine inenler, keyifli vakit geçiriyor, çocuklar da açık alanda oyunlar oynuyor.

Bu yıl yazlık sezonunun koronavirüs nedeniyle daha erken başladığını söyleyen Tandoğan Ataseven, "Bu yıl erkenden yazlığa gelenlerin sayısı daha fazla. Önceden okullar tatil edildikten sonra yazlıklarına gelirlerdi şimdi virüs başladığından sonra gelmeye başladılar. Yazlıkların olduğu yerler daha sakin. Sitenin içindeyiz, çıkıp yürüsek kimse bir şey demiyor. Çocuklarımız bahçede oynuyor. Özellikle yaşlılar için insanlar yazlıkları tercih etti. Şehir merkezinde dışarı çıkamadıkları için yazlıklarda en azından evin bahçesine çıkabiliyorlar" dedi.

'ŞEHİR MERKEZİ DAHA RİSKLİ'

Koronavirüsten kendilerini korumak için süreci yazlıkta geçirmeye karar verdiklerini belirten Sevilay Diler de "Önceden mayıs ayında yazlığa geliyorduk bu yıl virüs nedeniyle mart ayında geldik ve burada kaldık. İyi ki gelmişiz apartmanda olsaydı daha zor olurdu. Burada en azından bahçeye çıkıyoruz, vakit geçiriyoruz. Şehir merkezi kalabalık olduğu için daha riskli ama burada bir sitenin içindeyiz. Daha korunaklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'YAZLIKTA OLMAYI TERCİH ETTİK'

Yeşim Toktaş, koronavirüs nedeniyle yazlık sezonuna birçok kişinin daha erken başladığını dile getirerek, "Şehir merkezinde olmaktansa daha sakin bir yerde olan yazlıkta olmayı tercih ettik. Çocuklarımız da burada olmayı istediler. Burada bisiklete biniyorlar, bahçede oynuyorlar, daha iyi vakit geçiriyorlar. Burada bahçeyle tavuklarımızla ilgileniyoruz, aktivitelerle vakit geçiriyoruz hem de insanlarla ilişkilerimizi keserek virüs riskimizi de azaltmış oluyoruz. Okula giden çocuklarım var, o yüzden her yıl okullar tatil olduktan sonra gelirdik ama bu süreç nedeniyle uzaktan eğitim olduğu için yazlığa gelebildik" dedi.

'KENDİMİZİ DAHA İZOLE HİSEDİYORUZ'

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Elif Naz Toktaş ise "Dışarı çıkıp bisiklet sürüyoruz, ip atlıyoruz, hamağa biniyoruz. Böylece korona günlerini güzel geçirmiş oluyoruz. Eğitimimizi uzaktan devam ettiriyoruz ama bu da oldukça zor. Ama burada kendimizi daha izole hissediyoruz. Kendi alanımız var ve bu alandan dışarı çıkmıyoruz. Şehir merkezinde olsak daha fazla insanla muhatap olacağız bu nedeniyle burada olmak daha güzel" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunKoronavirüsYazlıkSalgınHastalık
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