Koronavirüsten dolayı kurbanlarını Türk Kızılayı'na bağışlıyorlar

TOKAT - Tokat'ta yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Türk Kızılayı Tokat Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla kurban bağış standı açtı. Türk Kızılayı Tokat Şube Başkanı Faruk Delen, "Koronavirüsten dolayı insanlarımızın büyük bir teveccühü var. İnsanlarımız bizlere güvenerek, kurbanlarını rahat bir şekilde veriyorlar. Yurt dışı için 850, yurt içi ise bin 50 lira bağış alıyoruz. Vatandaşlarımız kurbanların kesimlerini ise internet sitemizden izleyebiliyor. Ayrıca kurbanlarının hangi saatte kesildiği hakkında da kısa mesaj yollanıyor. Kurbanlarımız özel tesislerimizde İslami kurallara göre kesiliyor. Koronavirüs nedeniyle en sağlıklı bağışın Kızılay kanalıyla olacağına inanıyorum" dedi.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl kurbanını, Türk Kızılayı'na bağışlayan Selahattin Gümüşer, "Her yıl ailemle birlikte kurban kesiyordum. Bu yıl ise koronavirüsten dolayı Kızılay'a bağışlıyorum. Ailemle kesmek isterdim. Fakat kalabalık olacaktık. Bu da hastalığın yayılmasına sebebiyet vereceğinden dolayı yurt dışına göndermek istedik" diye konuştu.