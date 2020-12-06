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Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen ve asıl adı ‘Amerikan bronzu’ olan siyah hindi yılbaşına 1 ay kala satışa çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl üretimin yarı yarıya düştüğünü belirten hindi üreticileri, geçen sene bu dönemlerde büyük çoğunluğunu sattıklarını belirttikleri hindilere bu sene talebin çok az olduğunu söyledi.

06 Aralık 2020 Pazar 09:58
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Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü

Kandıra’da çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve asıl adı ‘Amerikan bronzu’ olan siyah hindiler yılbaşına 1 ay kala piyasaya çıktı. Koronavirüs salgının başladığı dönemin hindi yavrusunu üretimi dönemine denk gelmesi nedeniyle bu yıl üretimin yarı yarıya düştüğünü belirten üreticiler, geçen yıl bu dönemlerde büyük çoğunluğunu sattıklarını belirttikleri hindilere şu an restoran ve otellerin koronavirüs kısıtlamalarında olması nedeniyle talebin çok az olduğunu söyledi.

Hindi üretiminde yaşanan düşüşün yumurtlama döneminden belli olduğunu belirten üretici İsmail Turan, "Bu sene hindi satışlarında büyük bir durgunluk var. Koronavirüs bu işi bile etkiledi. Zaten yaşanacak düşüş hindi yavrusu satışından belliydi. Yavru sezonuna koronavirüs ile başladık. O zaman satış sayımız bayağı bir gerilemişti. Geçen sene yaklaşık 6 bin civarında bir hindi satışına başlamıştık, bu sene yaklaşık 3 bin hindi var elimizde. Yarı yarıya bir düşüş var. Çünkü pandemi döneminde önümüzü göremedik, öyle olunca üretim düşük kaldı. İnsanlar da korkuyor, yasaklar devam ediyor, insanlar istedikleri gibi dışarıya çıkamıyor, restoranlar da kapalı olduğu için hindi satışı düşük oluyor" dedi.

FİYATLARI 150 İLE 350 TL ARASINDA

Fiyatları kilolarına göre değişen hindilerde geçen seneye oranla büyük bir fiyat artışı olmadığını söyleyen Turan, "Özellikle lüks restoranlar ve otellere satışımız oluyordu. Şu an geçen seneye göre çok az bir talep var restoran ve otellerden. İlerleyen günler neyi gösterir bilmiyoruz ama şu anda sayımız çok az. Bu sene satış fiyatlarımızda çok büyük bir değişiklik yok. 150 lira ile 350 lira arası bir fiyat var. Bu fiyat hindinin ağırlığına göre değişiyor. Ortalama bir hindi de 4 kilo ile 11 kilo arasında değişiyor" diye konuştu.

'GEÇEN SENE YILBAŞINA BİR AY KALAN TÜKENMİŞTİ'

Geçen sene yılbaşına bir ay kala elindeki tüm hindileri sattığını belirten hindi üreticisi Uğur Efe, "Şu anda yaklaşık 500 adet hindi var elimizde. Geçtiğimiz yıllarda bin ile bin 500 arasında bir üretimimiz oluyordu ama bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 500 adet hindi var elimizde. Bu hindileri yılbaşı yaklaştığı dönemlerde otellere ve restoranlara satıyorduk. Salgın nedeniyle restoranlar da kapalı olunca satış yapmakta biraz zorlandık. Geçen sene yılbaşına bir ay kala hiç hindi kalmamıştı elimizde bu sene zorlanıyoruz. Koronavirüs etkiledi bizi de" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiHindiYılbaşı
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