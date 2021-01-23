Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
442.399
DOLAR
7.3985
STERLİN
10.1484
EURO
9.0105
4 akademik personel alacak
4 akademik personel alacak
40 akademik personel alacak
40 akademik personel alacak
112 memur ve zabıta memuru alacak
112 memur ve zabıta...
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar

Malatya'da bazı kişiler, koronavirüse karşı iyi geldiği düşüncesiyle kendilerini, bal arılarına ısırtıyor. Uzmanlar ise uygulamaya yönelik bilimsel bir çalışma olmadığını, alerjisi olan kişilerde arı sokmasının ölümlere neden olabileceğini söyledi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:35
5 Okunma
Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar

Malatya'da bazı vatandaşlar, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiği düşüncesiyle kendilerini bal arılarına ısırtıyor. Arının iğnesinin vücuduna girmesiyle koronavirüse karşı bağışıklığının güçlendiğini öne süren bu kişiler, periyodik şekilde bunu uyguluyor. Bu yönde kendilerine gelen talepleri geri çevirmediklerini belirten arıcılar, arı ısırmasının birçok rahatsızlığa faydalı olduğunu öne sürdü.

8 yıldır arıcılık yapan Cahit Aslan (52), çevresinden taleplerin geldiğini belirterek, "Benim romatizma ağrılarım vardı, arılara 5- 6 yıldır kendimi ısırtıyorum ve bundan faydalandım. Dizlerimde, kollarımda, omuzlarımda aşırı derecede ağrı ve sızı oluyordu, havalar da soğuduğunda ağrılarım çok fazla artıyordu ve arılar ağrılarımı kesti. Koronavirüse de iyi geldiği söyleniyor.
Çevremdeki arkadaşlardan talepler var. Vatandaşlar randevu alarak gelip kendilerini benim yardımımla arılara ısırtıyor. Bazı vatandaşların arılara alerjisi olabilir, herkese iyi gelmeyebilir. Ben karışmıyorum o boyutuna, ancak bana faydalı olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

Yanına gelen kişilere, kollarını açtıran ve küçük bir kafesten çıkardığı arıların iğnesini batırmasını sağlayan Cahit Arslan, bu işlemden ücret almadığını ifade etti.

Uzmanlar ise uygulamadan kaçınılması gerektiğini, bu yönde bilimsel bir çalışma olmadığını belirterek, arı sokmasının ölümlere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

DHA

Son Güncelleme: 23.01.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMalatyaArı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya'da fırtına uyarısı
Trakya'da fırtına uyarısı
Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü
Vincin ters dönen sepetinden düşen reklamcı, öldü
Çaldıran buz kesti: - 39,2 
Çaldıran buz kesti: - 39,2 
ALAATTİN ÇAKICI BERAAT EDEN MAHKEME'SİNİN ARDINDAN İÇ ANADOLU TURUNDA
ALAATTİN ÇAKICI BERAAT EDEN MAHKEME'SİNİN ARDINDAN İÇ ANADOLU TURUNDA
Burdur'daki Karataş Gölü dondu
Burdur'daki Karataş Gölü dondu
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
Eren-3 operasyonu başlatıldı
Eren-3 operasyonu başlatıldı
ADANA MERKEZLİ 13 İLDE OTO HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON
ADANA MERKEZLİ 13 İLDE OTO HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma