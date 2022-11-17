Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.567,05
ALTIN
1.056,15
DOLAR
18,62
STERLİN
22,12
EURO
19,30
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Samsun'da kamu konutları satışa...
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 144 Memur alacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Didim'de eğitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eğitim ve dinlenme...
DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü alacak
DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi, toprağa verildi

17 Kasım 2022 Perşembe 13:49
Köpeklerden kaçarken aracın çarptığı temizlik işçisi, toprağa verildi

ORDU - Ordu'da, başıboş köpeklerden kaçarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Metin Tirkil (53) için görev yaptığı büyükşehir belediyesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Tirkil, dualarla toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Karacaömer Mahallesi Ordu- Ulubey yolunda meydana geldi. Bölgede çöp temizliği yapan belediye işçisi 2 çocuk babası Metin Tirkil, fındık fabrikasına ait olduğu ileri sürülen 'Breed' ırkı 2 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Tirkil'e, A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Metin Tirkil, ambulansla kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.K. ile fabrika sahibi A.D. ve köpeklerin bakımından sorumlu E.D. gözaltına alındı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Mehmet Tirkil için bugün görev yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Tirkil’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ait morgdan alınarak, belediye hizmet binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Tirkil'in yakınlarına başsağlığı diledi. Bu sırada, Metin Tirkil'in eşi Nuray, kızı Ceren ile oğlu Anıl Tirki, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınıp dualar okunmasının ardından Metin Tirkil’in cenazesi Altınordu ilçesindeki İmam Hatip Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Metin Tirkil, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Temizlik IşçisiOrdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da sağanak; yollar göle döndü
Bodrum'da sağanak; yollar göle döndü
Çorum'da toplu Türk mezarlığı ve kurganlar bulundu
Çorum'da toplu Türk mezarlığı ve kurganlar bulundu
Tokat'ta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
Tokat'ta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu
Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı
Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı
Karlıova'da kar yağışı
Karlıova'da kar yağışı
Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı
Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Batman’da silahlı kavgada 17 yaşındaki genç öldü
Batman’da silahlı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول