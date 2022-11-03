Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.079,05
ALTIN
975,90
DOLAR
18,62
STERLİN
21,22
EURO
18,28
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış...
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30...
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konya Ovası'nın yeni sezon gözdesi buğday

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' Konya Ovası'nda, hasat sezonu 2,5 milyon ton elde edilen hububat rekoltesiyle yeni döneme de yoğun buğday ekimiyle giriliyor. TMO’nun yeni alım politikasını çiftçinin olumlu karşıladığını belirten Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Çiftçimiz bu yıl buğday ve arpadan çok memnun kaldılar. Bu durum ekim sezonuna da yansıdı. Bugünlerde yoğun bir buğday ve arpa ekimine ilgi olduğunu söyleyebiliriz'' dedi.

03 Kasım 2022 Perşembe 10:31
Konya Ovası'nın yeni sezon gözdesi buğday

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya Ovası’nda, verimli geçen hububat sezonunda 2,5 milyon ton buğday üretildi. Danelik mısırda da 1 milyon 700 bin dekarın üzerindeki alanda 3 milyon tonu bulan rekolte kazanıldı. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası çiftçisinin geçen sezon verimi ve TMO’nun yeni alım politikası üzerine buğday ve arpa ekimine ağırlık verdiğini belirterek, "Konya Ovası ülkemizin buğday ve arpa yönünden en önemli üretim bölgesidir. Bölgemizde yaklaşık 700 bin hektarlık alan buğday, 350-400 bin hektarlık alanda da arpa ekimi söz konusu. Bu da ülke ekim alanlarının yüzde 10’una karşılık geliyor. Geçen yıl buğday ve arpa yönünden iyi bir sezon yaşadık. Çiftçimiz özellikle TMO’nun uyguladığı yeni alım politikasına da çok olumlu tepki verdi. Bu yıl buğday ve arpadan çok memnun kaldılar. Bu durum ekim sezonuna da yansıdı. Bugünlerde yoğun bir buğday ve arpa ekimine ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle diğer ürünlere göre buğdayın getirisinin daha iyi konuma gelmesi, üretiminin kolay olması, devlet desteklerinin de daha buğday üzerine yoğunlaşması üzerine oldukça bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bizim tahminimizce geçen yıla göre buğday ve arpa ekim alanında artış olacağını öngörüyoruz. Buğday ve arpa ekiminde en önemli şey yağışların durumu ve sağlıklı çıkış. Özellikle bölgemizde yüzde 30’luk bölümde sulu tarımda buğday tarımı yapılıyor. Yüzde 70’inde kuru tarım var" diye konuştu. 

Konya Ovası çiftçisinin baharlık ürünlerin hasadının ardından buğday ektiğini aktaran Soylu, "Geçtiğimiz günlerdeki yağışlı hava periyodunu yakalayan çiftçilerimiz ekimlerini gerçekleştirdi. Hatta çıkışlar da oldu ama bir kısım çiftçilerimiz de yeni yeni ekim yapıyor. Sulu tarımda şeker pancarı, mısır, patates gibi baharlık ürünleri hasat eden çiftçilerimiz, bunların yerine hızlı bir şekilde ekim işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah geçen yılki gibi sağlıklı bir çıkış sağlarız bu da yüksek rekolte şeklinde ülkemizde ciddi bir rahatlama sağlar. Buğdayda kendi kendimize yetecek bir ülkeyiz. Un ve unlu mamul sanayimiz de çok gelişmiş durumda. Biz ne kadar çok üretirsek onu değerlendirecek bir alanımız var. Rekoltenin yüksek olması bizi dış piyasalarda da daha güçlü olmamıza, ürün fiyatlarının belli bir stabilde kalmasına yol açması nedeniyle oldukça önemli. Tarımın kalbi buğday, diyebiliriz. Buğdayın karlılığı her zaman devam etmesi, ülke gıda güvenliği açısından son derece önemli" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya OvasıBuğday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil, 6 metre yükseklikten uçup köprü ayağına çarptı; 4 ölü
Otomobil, 6 metre yükseklikten uçup köprü ayağına çarptı; 4 ölü
3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
Yunanistan'ın geri ittiği 130 göçmen kurtarıldı 
Yunanistan'ın geri ittiği 130 göçmen kurtarıldı 
Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
Karadeniz'e dolgu alanlarından kirlilik yayılıyor
Karadeniz'e dolgu alanlarından kirlilik yayılıyor
DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
Diş hekimi kliniğinde FETÖ toplantısında 8 tutuklama 
Diş hekimi kliniğinde FETÖ toplantısında 8 tutuklama 
İzmir'de sahte içki operasyonu
İzmir'de sahte içki operasyonu
Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu
Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول