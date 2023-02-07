Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı

KONYA - Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, depremler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştuğu bildirildi.

Bu yoğunluğun, deprem bölgesine gidecek araçların seyrini olumsuz yönde etkilediği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımız, arama kurtarma ekipleri ile gerekli takviye araç gereç ve yaşam malzemelerinin deprem bölgelerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için önemli bir durum olmadıkça özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmamalı. Vatandaşların, deprem bölgelerine giderek, kara yollarındaki yoğunluğu artırmamaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.