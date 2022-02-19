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Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

KONYA'da, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Vali Vahdettin Özkan, hastanede yaralıları ziyaret ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralılarla telefonda görüşerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. 

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:42
Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 45'i yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralıların çoğunun, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

3 SAVCI İLE SORUŞTURMA

Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 savcı gözetiminde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sürücü Metin Çetintaş ve yedek şoförün, tedavilerinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

BAKAN SOYLU, YARALILARLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 

Konya Valisi Vahdettin Özkan da hastanedeki yaralıları ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Özkan'ın ziyareti sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralılarla telefonda görüşerek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. 

DHA

Son Güncelleme: 19.02.2022 13:38
Anahtar Kelimeler:
TurOtobüsTrafik KazasıKonyaAksaray Kara YoluKaza
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