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Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

KONYA'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:42
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Aksaray kara yolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Otobüste, 2 şoför, 1 rehber ve 44 yolcunun bulunduğu belirtilirken, ölen ve yaralananların kimlik tespitinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Son Güncelleme: 19.02.2022 10:21
Anahtar Kelimeler:
TurOtobüsTrafik KazasıKonyaAksaray Kara YoluKaza
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