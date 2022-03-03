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Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı 

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, işçilerin taşındığı 2 servis minibüsünün kavşakta çarpıştığı kazada, 14 kişi yaralandı. 

03 Mart 2022 Perşembe 10:14
Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı 

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Seydişehir- Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan İbrahim Döner yönetimindeki 27 AJR 629 plakalı minibüs ile Hikmet Doğanay’ın kullandığı 42 ACT 053 plakalı işçi servisi minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Doğanay'ın kullandığı minibüs devrildi. Kazada sürücülerden Hikmet Doğanay ile servislerde bulunan işçilerden 13'ü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaSeydişehirServisIşçi ServisiKazaTrafik Kazası
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