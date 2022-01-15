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Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA’nın Halkapınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:12
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Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Saat 20.00 sıralarında Halkapınar ilçesinde, Ereğli yolu üzeri Halkapınar çıkışında meydana geldi. Halil Mete yönetimindeki 42 ADP 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada Tarık Oğul (27) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Halil Mete ile otomobildeki Yıldırım Kıral ve Furkan Kafalı, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaHalkapınarKazaTrafik Kazası
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