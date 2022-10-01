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Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİT'te D-100 Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eray B. hayatını kaybederken, durakta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Eray'ın babası, otomobilin önünde diz çökerek dakikalarca enkazı izledi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 10:46
Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Serdar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray B. idaresindeki 41 K 8351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarına çarptıktan sonra takla atmaya başladı. Takla atarak ilerleyen otomobil önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Eray B. ile durakta bekledikleri sırada otomobilin çarptığı 2 kişiyi hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Eray B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen Eray B.'nin annesi ve babası büyük üzüntü yaşadı. Eray B.'nin babası hurdaya dönen otomobilin önünde diz çöküp dakikalarca aracın enkazını izlediği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmitD100 KarayoluKazaTrafik Kazası
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