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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı

BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 05:29
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 06 CBP 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Sürücü M.B. ile yanında bulunan Ç.G. ve E.A., takla atan otomobilin içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerini tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki  hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaBursaAnkara KarayoluSırameşelerKazaTrafik Kazası
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