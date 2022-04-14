Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.474,93
ALTIN
925,37
DOLAR
14,62
STERLİN
19,25
EURO
15,99
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram

CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta zarar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor. Yangına dayanıklı malzemeden inşa edilen evlerin çoğunluğu 9 ayda tamamlandı. Tamamlanan evlerin Ramazan Bayramı'nda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:30
Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 50 bini orman 75 bin hektarlık alan zarar gördü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce hayvanın yok olduğu yangında yaklaşık 1200 ev, iş yeri ve 600 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yanan evleri ve ahırları yeniden inşa etmek için yaraları sarmaya başladı. Yangının üzerinden geçen 9 ayda evler teslim edilme noktasına geldi. Yöre mimarisine uygun olarak inşa edilen evler tek ya da çift katlı, kiremit çatılı, örme taş kullanılarak ve yangına dayanıklı malzemeden inşa ediliyor.

'BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TAMAMLANDI'

Bir yılda bitirilmesi planlanan evlerin büyük bölümünün Ramazan Bayramı'nda mağdurlara teslim edilmesi bekleniyor. Yangının en çok zarar verdiği Kalemler Mahallesi'nde evlerin büyük bölümünün tamamlandığı görüldü. Kapı ve pencereleri de takılan 30 evin bayramda teslim edileceği bildirildi. Diğer evler de çalışmalar sürüyor.

YÖRESİ MİMARİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, evlerin yöre mimarisine uygun inşa edilmesi projesinin çok ilgi gördüğünü söyledi. Yangın mağdurlarının büyük kesiminin AFAD tarafından dağıtılan konteynerlerde yaşadığını ve bir an önce evlerine taşınmayı beklediklerini belirten Cansız, “Bazı mağdur vatandaşlarımızın yanan evlerinin yerine yenisinin yapılması mümkün olmayınca, hazine arazisine yapıldı. Oralardan da çekiliş usulüyle ev sahiplerine evleri teslim edilecek. Binalar yangından 4 ay sonra yapılmaya başlandı. Evler 4- 5 ayda hızla yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda anahtarları teslim edeceğini duyduk. İnşallah teslim edilir" dedi.

KONTEYNERDEN EVLERİNE GEÇECEKLER

Mahallede oturan Hasan Keçer de evinin tamamen yandığını anlattı. Aylardır konteynerde yaşamaya çalıştığını belirten Keçer, “Evim hem yandı hem de yıkıldı. TOKİ tarafından evlerimiz yapılıyor. İnşaatlarda sona gelindi. Bir ayda teslim edileceğini hatta bazılarının Ramazan Bayramı'nda teslim edileceğini duyduk. Evin içine de dışına da baktık. Tam köy evi" diye konuştu.

'TRAKTÖRÜMÜZ DE YANMIŞTI ONU DA VERDİLER'

Hatice Akca da evinin tamamlanmak üzere olduğunu görünce sevindiğini söyledi. Kapı ve pencerelerinin takılmasının ardından evini teslim alacağını belirten Akca, “Yangında yalnızca canımı kurtarabilmiştim. Sıcaktan kulaklarım yanmış ve hastaneye götürülmüştüm. Geri geldiğimde evim yanmıştı. Traktörümüz de yanmıştı. Çok şükür onu da verdiler. Evimizi de Ramazan Bayramı'nda teslim ederlerse çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH ÇİFTE BAYRAM YAŞARIZ'

Köyün tamamının yandığını, eşiyle birlikte ancak canını kurtardığını belirten Ahmet Özen iki katlı yapılan evinin bitmesini heyecanla bekliyor. Diğer yangın mağdurları gibi AFAD'ın sağladığı konteynerde yaşayan Özen, “Bayramdan önce dahi teslim edilebilir deniliyor. Evimi çok beğendim. Kendim yaptırmaya kalksam mümkün değil maliyetini karşılayamam. İnşallah çifte bayram yaşarız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatOrmanYangınEv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
Eski eşinin evinde boğularak öldürüldü
Eski eşinin evinde boğularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yüksekova'da Mehmetçiğe iftar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yüksekova'da Mehmetçiğe iftar sürprizi
Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya yanaştırıldı
Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya yanaştırıldı
Göl hastalık saçıyor diye kurutulmuş
Göl hastalık saçıyor diye kurutulmuş
Ukrayna, Odessa’da 10 Rus gemisine el koydu
Ukrayna, Odessa’da 10 Rus gemisine el koydu
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 6 yaralı
5 yıllık emeği, yarım saatlik yangında kül oldu
5 yıllık emeği, yarım saatlik yangında kül oldu
Serdengeçti'nin özel evrakı, sıva altındaki gizli bölmeden çıktı
Serdengeçti'nin özel evrakı, sıva altındaki gizli bölmeden çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma