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Komşuları pencere demirini keserek kurtardı

ADANA'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında, içeride mahsur kalan Hüseyin Oğrun’u (65), komşuları pencerenin demir korkuluklarını kesip kurtardı. Ağır yaralanan Oğrun, hastaneye kaldırıldı.

31 Aralık 2021 Cuma 09:25
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Komşuları pencere demirini keserek kurtardı

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde iki katlı binanın alt katında yalnız yaşayan Hüseyin Oğrun, çalıştığı kahvehaneden geldikten sonra elektrikli sobayı açıp uyudu. Saat 05.00 sıralarında elektrik sobasının şase yapması sonucu yangın çıktı. Odayı saran alevlerden dolayı dışarı çıkamayan Oğrun, pencereden ‘İmdat’ çığlıkları atarak yardım istedi. Uyanan üst kat komşusu Kadir Sezer ile aynı sokakta oturan ve demircilik yapan Nabi Durukan yardıma koştu. İtfaiyeye haber verilirken, Sezer ve Durukan ile diğer komşuları, kapı kilitli olduğu için içeri giremedi. Evden demir makasını alan Nabi Durukan, Oğrun'un bulunduğu odanın penceresinin demir korkuluklarını komşularının da yardımıyla kesti. Pencereden içeriye uzanan komşuları, yaralanan Oğrun'u dışarıya çıkartıp, hortumla alevleri söndürdü.

Yüzünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Oğrun, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Oğrun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adrese gelen itfaiye ekibi, soğutma işlemi yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanEvYangınİtfaiye
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