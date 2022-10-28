Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.905,05
ALTIN
989,04
DOLAR
18,62
STERLİN
21,47
EURO
18,53
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9...
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yan yana oturan iki kardeşin tek katlı evleri, misafirlikte oldukları sırada alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki kardeşin evi küle döndü. 

28 Ekim 2022 Cuma 08:47
Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde iki kardeşe ait yanyana iki evde çıktı. Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik tek katlı evlerde çıken yengını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, iki ev de alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarında, her iki ev de tamamen yanarak küle döndü. 

Öte yandan, evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte olduğu ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, evlerinin yandığını öğrenen aileler, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaKulaEvYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanda 4 kilo eroin ele geçirildi
Ormanda 4 kilo eroin ele geçirildi
Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 13  gözaltı
Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 13  gözaltı
Mantardan 23 kişi zehirlendi, uyarı yapıldı
Mantardan 23 kişi zehirlendi, uyarı yapıldı
Bursa'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
19 saka kuşu avladı, 29 bin 627 TL ceza kesildi
19 saka kuşu avladı, 29 bin 627 TL ceza kesildi
Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Seyhan Nehri, yüzen barakalardan temizlendi 
Seyhan Nehri, yüzen barakalardan temizlendi 
Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
Giresun'dan Ağrı'ya 'Fındıktan Kardeşlik Köprüsü' kurdular
Giresun'dan Ağrı'ya 'Fındıktan Kardeşlik Köprüsü' kurdular

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول