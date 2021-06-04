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Komşu iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

NİĞDE'de aynı apartmanda komşu iki aile fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Cumali Doğru öldü, 5 kişi yaralandı.

04 Haziran 2021 Cuma 09:37
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Komşu iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan M.Z. ve Cumali Doğru, henüz bilinmeyen nedenle apartman bahçesinde tartışmaya başladı. Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine bıçaklarla saldırması sonucu yaşanan arbede sırasında M.Z., Cumali Doğru ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cumali Doğru, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan M.Z., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeKomşuKavgaCinayet
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