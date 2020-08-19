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Kolombiya'dan gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kolombiya'dan İskenderun Limanı’na gelen kömür yüklü gemide 72 kilo kokain ele geçirildi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:46
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Kolombiya'dan gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince yürütülen istihbarı ve risk analizine yönelik çalışmalar sonucu, Türkiye limanlarına gelen gemiler risk analizine tabi tutuldu. Bu kapsamda, İskenderun'da bir limana kömür yükü ile Kolombiya'dan gelecek yabancı bayraklı gemi, riskli olarak değerlendirildi. Gemi Türkiye karasularına girdiği andan itibaren, 'Gemi Takip Sistemi' üzerinden takip altına alındı. Geminin limana yanaşması sonrası, ekipler arama yapmak için gemiye çıktı. Yapılan aramada, geminin güvertesinin altında tespit edilen gizli bölmede siyah renkli iki çanta bulundu. Çantaların içerisinde 72 kilo 563 gram ağırlığında kokain ele geçirildi. Gemide bulunan yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GemiGümrükKAÇAKÇILIKKokainKolombiya
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