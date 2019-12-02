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Koçarlı'da deve güreşlerine yoğun ilgi

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Geleneksel Deve Güreşleri'ne, soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu.

Koçarlı'da deve güreşlerine yoğun ilgi

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Geleneksel Deve Güreşleri'ne, soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 13:54
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Koçarlı'da deve güreşlerine yoğun ilgi

AYDIN - Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Koçarlı Geleneksel Deve Güreşi, dün Adnan Menderes Kent Ormanı girişindeki arenada yapıldı. Koçarlı Belediyespor yararına düzenlenen güreşlere, Süper Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden 140 namlı deve getirildi. Kadın ve çocukların ücretsiz izlediği güreşlerin biletleri 20 TL'den satıldı. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ve Metin Yavuz'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlere soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, güreşleri izlemeye gelenleri selamlayıp, günün anısına hediye olarak poşu dağıttı. Kurban kesimi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından güreşlere geçildi. Sahipleri, öfkeli develeri ayırmakta zaman zaman zor anlar yaşadı. Gün boyu devam eden güreşleri izleyenlerden bazıları piknik yaparak, heyecan dolu anları keyfe çevirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, "Bizler Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaz boyunca çalışırız. Havaların serinlemesi ile birlikte de şenlikler düzenleriz. İşte bu şenliklerden biri de deve güreşleridir. Yörük ve Türkmen geleneği olan deve güreşleri, dinlenme adına fırsat olarak gördüğümüz önemli ve anlamlı bir şenliktir. Güreşlerin ardından dinlenmiş bir şekilde kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Koçarlı Belediyesi olarak deve güreşi geleneğini yaşatmak adına ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Deve GüreşleriKoçarlıAydın
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