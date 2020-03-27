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KKTC’den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen 300 öğrenci ve 159 TIR şoförü karantina için yoğun güvenlik önlemleri altında çeşitli kentlere gönderildi.

27 Mart 2020 Cuma 09:00
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KKTC’den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi

KKTC’den dönüş yapan 300 Türk öğrenci ve 159 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki SEKA Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, 21 otobüs ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. Bir kısmı Niğde, Adana ve Hatay'ya gönderilen öğrenci ve şoförler 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra aileleri ile bir araya gelecek.

170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ

KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. 6 otobüsle getirilen öğrenciler,  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCKarantinaöğrencişoförKoronavirüsCovid19SalgınHastalık
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