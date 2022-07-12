Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.434,02
ALTIN
962,70
DOLAR
17,33
STERLİN
20,60
EURO
17,44
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kızkalesi'nde oteller doldu, tatilciler çadır kurdu

12 Temmuz 2022 Salı 14:02
Kızkalesi'nde oteller doldu, tatilciler çadır kurdu

MERSİN'in önemli turizm noktalarından Kızkalesi'nde otellerde boş yer kalmayınca turistler çadır kurup, konakladı.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'ne gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte tatilcilerin bazıları denize girdi, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini çıkarttı. Ciddi yoğunluğun yaşandığı tatil beldesinde otel ve pansiyonlar da doldu. Yoğun talep turizmciyi memnun ederken, oda bulamayan tatilciler de çadır kurarak konakladı. Çadırı olmayanlarsa geceyi araçlarında geçirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızkalesiOtellerTatilciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da çocuklarla büyükleri buluşturan geleneksel uçurtma şenliği
Tekirdağ'da çocuklarla büyükleri buluşturan geleneksel uçurtma şenliği
Keşan'da 3 günde 150 kamyon çöp toplandı, belediye başkanı tatilcileri uyardı
Keşan'da 3 günde 150 kamyon çöp toplandı, belediye başkanı tatilcileri uyardı
Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu
Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Bodrum'da tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi öldü, kızı yaralandı
Bodrum'da tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi öldü, kızı yaralandı
Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş
Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş
Balıkesir’de otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Balıkesir’de otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Kestikleri ağacın altında kalan baba-oğul öldü
Kestikleri ağacın altında kalan baba-oğul öldü
Bodrum'da orman ve makilik yangını 
Bodrum'da orman ve makilik yangını 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول