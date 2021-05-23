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Kızılırmak'ta 'hayalet ağ' katliamı 

Ankaralı sportif balıkçı Eren Arslan, Kırıkkale'de Kızılırmak'a bırakılan halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen misinadan yapılan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ağın neden olduğu katliamı ortaya çıkardı. Ağa takılan yüzlerce balık, ördek ve diğer su canlılarının öldüğü belirlendi. Ağın neden olduğu ölümlerle ilgili inceleme başlatıldı. Eren Arslan, "Ağın sadece bizim çektiğimiz kısmında yaklaşık 100-200 balık, 15 ördek ölmüştü. Kalan bölümü yetkililer topladı. Manzara korkunçtu, tam anlamıyla katliam. Formları bozulmuş ve bakteri üretmişlerdi, suyun kalitesi de bozulmuş" dedi. 

23 Mayıs 2021 Pazar 09:24
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Kızılırmak'ta 'hayalet ağ' katliamı 

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kızılırmak'ta oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Eren Arslan ve arkadaşlarının dikkatiyle bir katliam ortaya çıktı.  Turna avı yapan Arslan, halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen misinadan yapılan ı fark etti. Bot ile ağın ucunu bularak toplamaya çalışan Arslan, 15 ördek ve yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı. Kendi imkanları ile ağın bir kısmını toplayabilen Arslan, daha sonra durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ağı topladı. Ağa takılan çok sayıda balık, ördek ve diğer su canlılarının  öldüğü belirlendi. 

'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA KORKUNÇTU'

Eren Arslan, ağa takılarak ölen balık ve ördeklerin çürüyerek, bakteri üretmeye başladığının tespit edildiğini söyledi. Arslan, "Botla açıldığımızda suda ağ olduğunu tespit ettik. Yaklaştığımızda gördüğümüz manzara korkunçtu. Ağın içerisinde yaklaşık 100-200 balık, 15 ördek telef olmuş. Bunlar çok kötü duruma gelmişti, üzerlerinde bakteri üremiş, çürümüşler. Toplu bir katliam olmuş. Ağı kendi çabalarımız ile çıkarmaya çalıştık ama ağ çok büyüktü, yaklaşık 1 kilometre boyundaydı. Jandarma ve il tarım müdürlüğünü aradık. Gelen ekip ağı toplayarak, imha etmek üzere merkezlerine götürdü. Ağı topladıklarında ki manzara korkunçtu, tam anlamıyla bir katliam. Formları bozulmuş ve bakteri üretmişlerdi, suyun kalitesi de bozulmuş" dedi.

'200 YIL KATLİAM YAPMAYA DEVAM EDİYOR'

Arslan, hayalet ağların 200 yıl suda bozulmadan formlarını koruduğunu belirterek, "Kullanılan hayalet ağlar 200 yıl boyunca katliam yapmaya devam ediyor. Bunu kaçak avcılar kullanıyor, bunlarla sürekli karşılaşıyoruz. Cezalarımız yeterli değil, caydırıcı değil. Bunlarla mücadelede yetkililer görevlerini yapıyorlar ama daha da hassasiyete davet ediyorum. İç sular alarm veriyor, bilinçsiz avcılık çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Denizdeki canlılarımız tükeniyor, artık bunlara karşı toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu yapılan hayalet ağ atılması, o hayvanların ölmesi içme sularında gerçekleşiyor bu olaylar. Suda üreyen bakteriler hem diğer hayvanlara hem de içme suyuna ciddi anlamda zarar veriyor, bu nedenle de insan sağlığına büyük bir zararı var" diye konuştu.

Öte yandan ağın Kızılırmak'a atılması ve yaşanan katliamla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren ArslanKızılırmakHayalet AğBalık
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