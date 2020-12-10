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Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşında kız çocuğunu kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Şüphelilerden biri kaçarken, diğeri gelen polis tarafından yakındaki kiliseye götürüldü, ardından da gözaltına alındı.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:22
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Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde meydana geldi. Biri bisikletli 2 kişi, sokakta oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu iddiaya göre bisiklete bindirip götürmek istedi. Ancak bu sırada kız çocuğu ağlayıp, bağırmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler, kızın kulağındaki küpeyi çıkarıp kaçmaya başladı. Mahalleli, peşlerine düştükleri şüphelileri yakaladı. Arbede sırasında şüphelilerden biri kaçtı. Mahallelinin dövdüğü diğer şüpheli ise gelen polis ekipleri tarafından yakındaki Meryem Ana Kilisesi'ne götürülerek linçten kurtarıldı. Takviye ekiplerin çağrılmasının ardından şüpheli, güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. 

9 YAŞINDAKİ ROJBİN, NİSA NUR'UN KAÇIRILMASINI ÖNLEDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşındaki Nisa Nur'u kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheliyi fark edip, bağırarak mahallelinin haberdar olmasını sağlayan Rojbin Menteş (9) olay anını anlatttı. Rojbin Menteş, "Komşumuzun çocuğuydu. Ben çarşıya doğru gidiyordum. Nisa Nur'u bisikletle götürdüklerini gördüm. Anneme, 'Nisa Nur'u kaçırıyorlar' dedim. Gidip hemen annesini çağırdım. Adama bağırdım. 'Nisa Nur'u buraya getir' dedim. Daha da hızlandı. Sonra biri ona arkadan tekme attı. Vurmaya başladılar. Sonra polisler engel oldu. Beni de çocuk şubeye götürdüler, ifademi aldılar. Polislere meseleyi anlattım. Bana 'aferin böyle devam et' dediler. Nisa Nur ile annesi şu an karakolda. Nisa Nur'un kulağından küpeyi çıkarmak için ellerinden geleni yapmışlar. Kulağı kıpkırmızıydı" dedi.

'ÇOCUĞU KİLİSENİN ÖNÜNDE YERE ATTILAR'

Mahalleli Emrah Çınar da kilisenin önüne kadar şüphelilerin kovalandığını ifade ederek, "2 sokak ötede çocuğu kaçırdılar. Mahalleli kilisenin önüne kadar kovaladı. Çocuğu burada yere atıyorlar. Bir bisikletli gelip ona vurup düşürdü. Burada dövmeye çalıştık. Polisler izin vermedi. Alıp içeriye götürdü. 2 kişiydi, biri kaçtı. Birini burada yakaladılar. Kaçırılan 3 yaşlarındaydı. Polisler kızı ailesiyle birlikte alıp götürdü. Kaçırmaya çalışan çocuğu da götürdüler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKızçocukKAÇIRMAşüpheliLinç
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