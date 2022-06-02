Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.578,62
ALTIN
981,25
DOLAR
16,47
STERLİN
20,84
EURO
17,71
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı...
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde ormanda bulunan insan kafatası ve kemiklerin kriminal incelemesi sürüyor. İlçede 7 yıl önce kaybolan Hasan Germiç'in eşi Cevahir Germiş, kemiklerin yanında bulunan kıyafetlerin eşine ait olduğunu teşhis etti.

02 Haziran 2022 Perşembe 12:27
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti

Üçtaş köyü İmat Kıranı Mahallesi'nde geçen hafta ormanda ot toplayan köylüler, insan kafatası ve kemikler buldu. Köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, bölgede insan kıyafetlerine rastlandı. Kemik ve kıyafetler incelenme için kriminal laboratuvarına gönderildi.

Öte yandan kafatası ile kemiklerin, 24 Kasım 2015'te kaybolan sara hastası Hasan Germiç'e ya da 6 Haziran 2021'de kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Kayıp yakınları, jandarmaya davet edildi. Hasan Germiç'in eşi Cevahir Germiç, kemiklerin yanında bulunan kıyafetlerin eşine ait olduğunu söyledi.

'KIYAFETLER EŞİME AİT'

Cevahir Germiç, köyden 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek, "Kemiklerin bulunduğu öğrendim ama kocama ait olabileceğini düşünmedim. Çünkü aradan kaç yıl geçti. Bir yıl önce kaybolan Hacı Burhan Meral'a ait olduğunu düşünmüştüm. Elbiseler bulununca beni karakola davet ettiler. Kıyafetleri inceledim ve kocam Hasan Germiç'e ait olduklarını söyledim. Yetkililerin çalışmaları devam ediyor. Çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneKürtünKayıpVefatCesetHasan GermişCevahir Germiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizde ceset bulundu
Denizde ceset bulundu
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu 
Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu 
13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
Tavanı çöken evde anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Tavanı çöken evde anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bulan Yargıtay'dan bozma kararı 
Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bulan Yargıtay'dan bozma kararı 
Van'da bir ayda 390 terör operasyonunda 30 gözaltı
Van'da bir ayda 390 terör operasyonunda 30 gözaltı
Hayvan kemiklerinin arasından 50 kilo esrar çıktı 
Hayvan kemiklerinin arasından 50 kilo esrar çıktı 
Küresel ısınma caretta carettaların erkek soyunu tehdit ediyor
Küresel ısınma caretta carettaların erkek soyunu tehdit ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi