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Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

KIRŞEHİR'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olaya müdahale için gelen ekiplerden 1 polis ile 1 şüpheli yaralandı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 08:52
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Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

​Olay, akşam saatlerinde Nasuhdede Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahkavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada otomobilinden tüfek alan S.E. (20), iddiaya göre rastgele çevreye ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalar polis memuru R.B’ye (35) isabet ederek, yaraladı. Bunun üzerine ekipteki diğer polis memuru da çevreye ateş açan S.E’yi yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru R.B. ve şüpheli S.E’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, hastaneye kaldırılan polis memuru R.B’yi ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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