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'Kırmızı Montlular' 1 yılda 20 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle oluşturulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', 1 yılda 20 binin üzerinde kişiye yardım ulaştırdı.

07 Şubat 2021 Pazar 08:54
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'Kırmızı Montlular' 1 yılda 20 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı

'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' Genel Başkanı Erhan Eğit, "Gitmediğimiz köy, ulaşmadığımız bucak, yardımcı olmadığımız, yüreğine dokunmadığımız insan kalmadı, diyebiliriz. İhtiyaç, her zaman fazladır ama devletimizin imkanları ve elimizdeki imkanlar doğrultusunda her zaman yardımcı olmaya çalışacağız" dedi. 

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla yaklaşık 300 gönüllüden oluşan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek 20 binden fazla insana yiyecek ve giyecek yardımında bulundu. Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na da dahil olan gönüllüler hareketi, depremzedelerle birlikte, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara da hizmet vermeye başladı. Gönüllüler, sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek sorunları için de çalışmalar gerçekleştiriyor. 

'İYİLİK DÜNYAYA HAKİM OLANA KADAR YORULMAK YOK'

Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, 24 Ocak'ta bu yana 20 binin üzerinde insana yiyecek ve giyecek gibi yardımları ulaştırdıklarını ifade ederek, "Buradaki arkadaşlarımızın tamamı gönüllü olarak şehrimize ve ülkemize hizmet veriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da yer alıyoruz. Gitmediğimiz köy, ulaşmadığımız bucak, yardımcı olmadığımız, yüreğine dokunmadığımız insan kalmadı diyebiliriz. İhtiyaç her zaman fazladır ama devletimizin imkanları ve elimizdeki imkanlar doğrultusunda her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Bu yola çıkarken iyilik dünyaya hakim olana kadar yorulmak yok dedik ve hakim olana kadar yorulmayacağız. Sadece insan için değil yaşayan her insana saygı anlamında bir felsefemiz var. Gerek sokak hayvanları gerekse dağlardaki kuşlar için de çalışma yapıyoruz" dedi.

Gönüllülerden Yusuf Uğur ise herkese yardım eli uzatmaya çalıştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bebeklerin ihtiyacına kadar çalışmalarımızı koordineli bir şekilde devam ettiriyoruz. Gittiğimiz her yere Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, devletin selamını ulaştırıyoruz. Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın da destekleri var. İyilik dünyaya hakim olana kadar demiştik, inşallah bu yolda ilerleyeceğiz"

Yasemin Aydoğdu da gelen yardım malzemelerini merkezdeki ve köylerdeki vatandaşları ulaştırmak için çalıştıklarını anlatarak, "Mesela bir montu küçük bir kardeşimize verdiğimiz zaman gözündeki mutluluğu ve sevinci görebiliyoruz ya da bir dedemiz veya teyzemize ziyarete gittiğimiz zaman ettiği dualar bizi gururlandırıyor ve onurlandırıyor. 'Kırmızı Montlular' ekibi olarak iyilik dünyaya hakim olana kadar durmak yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığKırmızı MontYardımIhtiyaç
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