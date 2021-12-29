Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,850.48
ALTIN
702.66
DOLAR
12.09
STERLİN
16.28
EURO
13.74
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya...
Polis Akademisi öğrenci alımı yapacak
Polis Akademisi öğrenci alımı...
Öğretim Üyesi İstihdam Edilecek 
Öğretim Üyesi İstihdam Edilecek 
Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı İstihdam Edecek
Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı...
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kırklareli’de sağanak

KIRKLARELİ'nde sağanak yağış, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde taşkınlara neden oldu, sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:44
8 Okunma
Kırklareli’de sağanak

Trakya'da etkisini sürdüren sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden oldu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi.

Evlerinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla evlerinden alınarak, misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Kurtarma çalışmalarını Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül de yerinde takip etti.

Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kepçelerle tahliye edildi.

Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

VALİLİK: VATANDAŞLAR UYARILARA DİKKATE ALSIN

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Alpullu beldesi başta olmak üzere yağışlardan etkilenen bölgelerde Vali Osman Bilgin'in yönetiminde AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kızılay, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir... Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliYağmurYağışSel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkçılar, kısmen donan Van Gölü'ne buzları kırarak açıldı
Balıkçılar, kısmen donan Van Gölü'ne buzları kırarak açıldı
İzmir açıklarında göçmen teknesi battı; 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı
İzmir açıklarında göçmen teknesi battı; 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı
Sokak ortasında silahlı saldırıda başından vuruldu
Sokak ortasında silahlı saldırıda başından vuruldu
Uzman Çavuş, tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Makam odasında rüşvet, sesli ve görüntülü tespit edilmiş 
Makam odasında rüşvet, sesli ve görüntülü tespit edilmiş 
Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Operasyonu' başladı
Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Operasyonu' başladı
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'deki 'Tırpan' operasyonunda 11 tutuklama
İzmir'deki 'Tırpan' operasyonunda 11 tutuklama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma