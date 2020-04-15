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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesiminde yer alan Kofçaz ilçesinde, bu sabah kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a sınır Karayazı köyünde, bahar aylarıyla çiçek açan ağaçların dalları, bembeyaz oldu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:10
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı

KIRKLARELİ - Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken, Kırklareli'nin yüksek kesimlerine bu sabah kar yağdı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu bölgede, Kofçaz ilçesinin Bulgaristan'a sınır Karayazı köyü, kısa sürede beyaza bürüdü. Bölgede bahar aylarıyla rengarenk çiçek açan meyve ağaçlarının dalları, bembeyaz oldu. Köy halkı ise kurak geçen kışın ardından yağan karın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Sabri Ergin, kar yağışının ekili araziler için çok önemli olduğunu belirterek, "Köyümüze 17 Nisan 1997'de 60 santim kalınlığında kar yağmıştı. O zaman yollar kapanmıştı ve Kofçaz ilçesinde yürüyerek köye gelmiştik. Bu yıl bölgemiz istenilen yağışı alamadı. Kurak geçen kış ayının ardından karın yağması bizi çok sevindirdi. Bu kar ekili buğdaya çok iyi gelecek" dedi. Köylülerden Ahmet Pınar da "Köyümüz yüksek kesimde olduğu için her yıl nisan ayında kar yağışı oluyor. Kar şu an tarlalarımızda ekili olan buğdaya iyi gelecek. Bu da hasatta verime yansıyacak. Bu yıl az yağış oldu bu kar bize çok iyi geldi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliKar YağışıKofçaz
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