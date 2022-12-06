Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Osman Erduğan (25) yönetimindeki 06 BJC 168 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Nazlı Beyazgül yönetimindeki 06 BA 0082 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil boş araziye savruldu. Bu sırada Osman Şimşek (62) yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı. Zincirleme kazada, sürücüler Osman Erduğan, Asiye Şimşek (63), Osman Şimşek ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Erduğan (24) ve Mehmet Efe Erduğan (2) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye; ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Beldesinin eski belediye başkanı olduğu öğrenilen sürücü Osman Şimşek'in eşi Asiye Şimşek'in (59) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Şimşek’in cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.