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Kırıkkale'de zabıta ve itfaiyeden evde kalanlara seyyar konser

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, zabıta ve itfaiye personeli, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlar için sokakta moral konseri verdi. Kamyon üzerinde sokak sokak dolaşan ekiplere, halk da alkışlarla destek verdi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:49
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Kırıkkale'de zabıta ve itfaiyeden evde kalanlara seyyar konser

KIRIKKALE - Yahşihan Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle ilçede dezenfekte çalışmaları sürdürülürken, evde kalıp, sokağa çıkmayanlar için de harekete geçildi. Bu kapsamda, halka moral vermek için zabıta ve itfaiye ekiplerinden müzik grubu oluşturuldu. Toplam 8 kişiden oluşan grup, belediyeye ait 2 kamyona binip, ilçede dolaşarak, konser vermeye başladı. Mahalle mahalle gezen ekipler, kentin yöresel türkülerini seslendirdi. Şaşıran ilçe halkı da balkonlara çıkarak, türkü söyleyen ekiplere eşlik edip, alkışlarla destek verdi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, salgının başladığı günden itibaren ilçede dezenfektasyon çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de belediyemizde çalışan birimlerimizle müzik ekibi kurduk. Cadde cadde, sokak sokak çıkacağız. Bir tebessüm bırakmaya geliyoruz" dedi. 

DHA

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