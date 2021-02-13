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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs paniği

KIRIKKALE'de kontrol noktasında durdurulan otobüsteki 2 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tüm yolcular ve 2 şoför karantinaya alındı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 10:31
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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs paniği

Artvin'den Antalya'ya giden Resul Özdemir yönetimindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsü, saat 04.30 sıralarında Samsun- Kırıkkale karayolunun Balışeyh ilçesi mevkiinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan jandarma kontrol noktasında durduruldu. Otobüsteki yolcularda HES kodu sorgulaması yapıldı. 2 yolcunun sistemde koronavirüs testinin pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekipleri kontrolünde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 29'u yolcu toplam 31 kişiye koronovirüs testi yapıldı. Test işleminin ardından da 31 kişi, Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KIRIKKALEOtobüsYolcuKoronavirüs
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