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Kilolarca esrarla yakalandı, 'İçiciyim' dedi

ADANA’da polisin takibi sonucu otoyolda durdurulan iki otomobilden birinin bagajında, 27,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ahmet K. (25), uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, içmek için satın aldığını öne sürdü.

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:30
Kilolarca esrarla yakalandı, 'İçiciyim' dedi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı iki otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobillerdeki Ahmet K. (35), kardeşleri Mustafa K. (28), Abdülkadir K. (31) ve kuzeni Ahmet K.’nin indirildiği otomobillerden birinde narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı. Aşil’in otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada valiz içerisinde 27,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet K.’nın, ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, 'içici ' olduğunu, içmek için satın aldığını öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
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